المشري يبحث تنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 03:32 مساء
المشري يجتمع مع رئيس الرابطة العامة للمتقاعدين خليل شقماني ، 1 أكتوبر 2019 (مجلس الدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع رئيس الرابطة العامة للمتقاعدين خليل شقماني، زيادة معاشات المتقاعدين وتنفيذ التسوية، مؤكدا أنه يتابع مع المجلس الرئاسي قرار تخصيص التَّغطية المالية.

جاء ذلك في اجتماع عقد بمقر المجلس في طرابلس، بحضور كل من عضو الرابطة العامة للمتقاعدين عمر سالم، ورئيس لجنة متابعة الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدَّولة بشير الهوش، وفق بيان نشره المجلس عبر صفحته على موقع «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

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ولفت البيان، إلى أن المجلس الأعلى للدولة طالب في أكثر من مناسبة بتنفيذ قرار زيادة معاشات المُتقاعدين، رفعا للمعاناة وتحقيقا لتوزيع أكثر عدلا للموارد المتاحة، نظرا لما تعانيه شريحة المتقاعدين من تحديات في ظل الظّروف الراهنة.

يشار إلى أنه في أبريل 2014، صدر قرار بمنح من يتقاضى معاش ضماني (تقاعدي - تأميني) لا يزيد على مبلغ 450 دينارا، زيادة مالية قدرها 354 دينارا شهريًا ابتداءً من الثالث من مارس 2011 ميلادي، وذلك لمن زادت معاشاتهم بنسب متفاوتة، من دينار واحد وحتى 353 دينارًا.

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