الشيباني والمسماري يطالبان بتحصين قانون انتخاب رئيس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 05:02 مساء
النائبة سلطنة المسماري متحدثة في جلسة، الإثنين 4 أكتوبر 2021. (بث مباشر)

طالب عضوا مجلس النواب، جاب الله الشيباني وسلطنة المسماري، بضرورة تحصين قانون انتخاب رئيس الدولة الذي أصدره المجلس في وقت سابق، وذلك لتفادي أي عراقيل قد تتسبب في تعطيل الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

وقال الشيباني خلال جلسة المجلس اليوم الإثنين، إن «تحصين انتخاب الرئيس مهم، نحن نعلم أن هناك مؤامرة على انتخاب الرئيس. الكثير يريدون انتخابات البرلمان ولا يريدون انتخاب الرئيس؛ لذلك لابد من تحصين القانون، نحدد مدة 30 يومًا بعد انتخاب مجلس النواب يتم انتخاب الرئيس».

وقالت النائبة سلطنة المسماري خلال الجلسة ذاتها إن «قانون انتخاب الرئيس يجب تحصينه، وذلك بالنص على أنه لا تتم انتخابات البرلمان إلا بعد انتخابات الرئيس أو بعد انتهاء الجولة الأولى من انتخاب الرئيس».

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كما طالب الشيباني أيضًا بالإبقاء على الدوائر الانتخابية الـ13 بـ200 عضو، وإجراء انتخابات مجلس النواب القادم بـ«النظام الفردي» لأن «نظام القوائم عليه مآخذ»، مشيرًا إلى أن أغلب النواب «متفقين على أن فتح باب الدوائر ربما يعرقلنا على إنجاز الانتخابات، وتترسخ فكرة أن مجلس النواب يعطل الانتخابات».

في المقابل دعت النائبة سلطنة المسماري إلى «فتح الباب أمام التكتلات السياسية والأحزاب حتى نراكم الخبرة الديمقراطية في ليبيا».

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