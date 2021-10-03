مناقشة تسهيل حصول الجاليتين الليبية والتونسية على لقاح «كورونا»

وكيل وزارة الصحة يبحث مع السفير التونسي سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية سمير كوكو، مع سفير تونس لدى ليبيا لسعد العجيلي، سُبل تسهيل حصول الجاليتين الليبية والتونسية على اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، إلى جانب تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.

حضر الاجتماع، الذي عُقِد اليوم بديوان وزارة الصحة، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح، ومستشار الوكيل أحمد شبش، والمستشاران الاقتصادي والثقافي بالسفارة التونسية.

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وأفاد بيان لوزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الجانبين أكدا العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعربا عن حرصهما على استمرارها وتطويرها.

وأكد وكيل وزارة الصحة «عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين ليبيا وتونس»، مشيرًا إلى أن «هذه العلاقات ستبقى ضمانةً رئيسية وأساسًا متينًا يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الظروف».