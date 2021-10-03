تركيب ألواح شمسية لأعمدة الإنارة في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 03 أكتوبر 2021, 06:44 مساء
تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أحد أعمدة الإنارة في بني وليد. 0الإنترنت)

شرعت شركة «تارسو» للمقاولات في بني وليد في تركيب ألواح الطاقة الشمسية على عدد من أعمدة الإنارة بالطرق والشوارع الرئيسية في المدينة تحت إشراف الشركة العامة للكهرباء.

وقال عضو المجلس البلدي بني وليد، شرف الدين كنشيل في حديث إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون بين البلدية ومشروع «تقارب» الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID».

وأوضح كنشيل أن تركيب هذه الألواح سيساهم في توفير الإضاءة للطرق والشوارع أثناء فترات انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة، مشيرًا إلى أن المستهدف من عملية التركيب حوالي 20 عمودًا كهربائيًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المجلس البلدي لتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التنموية المشتركة مع مشروع تقارب بمتابعة مكتب المشروعات بالبلدية.

تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أحد أعمدة الإنارة في بني وليد. 0الإنترنت)
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