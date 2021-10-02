نورلاند بعد مشاورات الرباط: جهود مطلوبة للتقريب بين مجلسي النواب والدولة

المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند متحدثا إلى قناة «الوسط» الأحد 23 مايو 2021. (أرشيفية: السفارة الأميركية)

قال المبعوث الأميركي الخاص وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن «جهودًا لا تزال مطلوبة للتقريب» بين مجلسي النواب والدولة، وذلك بعد يوم واحد من مشاورات وفدي المجلسين في الرباط حول الإطار القانوني للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأضاف نورلاند، في بيان صحفي صادر السبت، «نأمل أن يولي كل جانب الاعتبار الواجب للشواغل المشروعة التي أعرب عنها الطرف الآخر».

وأشار المبعوث الأميركي إلى أنه أجرى لقاءات مع المشاركين في مشاورات الرباط بشكل منفصل. وأردف: «إذا كانت الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجري في 24 ديسمبر من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قدمًا الآن حتى يمكن بدء تسجيل المرشحين والجوانب الأخرى للتنفيذ».

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ونبه إلى أنه «لا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة حق النقض (الفيتو) على التشريعات الانتخابية المهمة»، وقال «بدلًا من ذلك، يجب على المؤسسات الليبية وقادتها أن يثقوا بالناخبين ليقرروا من يجب أن يقود البلاد».

واجتمع وفدا المجلسين في العاصمة المغربية الرباط، يومي الخميس الجمعة، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر 2021. ودعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي النواب والدولة، المجتمع الدولي إلى مراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها.

وأشادت البعثة الأممية بـ«الأجواء الإيجابية للاجتماع التشاوري بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المغربية، الرباط، وذلك حول الإطار القانوني لانتخابات 24 ديسمبر».

من جهته، قال عضو مجلس النواب رمضان شنبش، إن اللقاء التشاوري لم يناقش قانون انتخاب الرئيس، مشيرًا إلى صدور القانون رقم 1 للعام 2021 عن مجلس النواب، وجرى تعميمه على الجهات المختصة والمفوضية العليا للانتخابات التي تباشر الإجراءات التنفيذية لهذا القانون.