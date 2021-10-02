البعثة الأممية: «أجواء إيجابية» في الاجتماع التشاوري بين وفدي مجلسي النواب والدولة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 01:44 مساء
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش. (أرشيفية: الإنترنت)

أشادت البعثة الأممية بـ«الأجواء الإيجابية للاجتماع التشاوري بين وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المغربية، الرباط، وذلك حول الإطار القانوني لانتخابات 24 ديسمبر».

وأثننت البعثة، في بيان السبت، على دعوة وفدي المجلسين «المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين»، مجددة شكرها للمملكة المغربية على استضافة هذا اللقاء.

واجتمع وفدا المجلسين في العاصمة المغربية الرباط، يومي الخميس الجمعة من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر 2021. ودعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي النواب والدولة، المجتمع الدولي إلى مراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها.

وقال البيان إن هذه اللقاءات أُجريت في ظروف وصفها بـ«الودية والأخوية» يسودها «التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد»، فيما دعت المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا».

شنبش: مشاورات الرباط لم تتطرق لقانون انتخاب الرئيس.. ووفد مجلس الدولة وزع مشروعا لـ«البرلمانية»

من جهته، قال عضو مجلس النواب رمضان شنبش، إن اللقاء التشاوري بين مجلسي النواب والدولة الذي اختتم أعماله في الرباط، الجمعة، لم يناقش قانون انتخاب الرئيس، مشيرًا إلى صدور القانون رقم 1 للعام 2021 عن مجلس النواب، وجرى تعميمه على الجهات المختصة والمفوضية العليا للانتخابات التي تباشر الإجراءات التنفيذية لهذا القانون.

وحضر الاجتماع، الجانب المغربي، وأعضاء من البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بدعم من السفير الأميركي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية في ليبيا، ريتشارد نورلاند، وفق البيان.

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