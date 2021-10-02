وصول شحنة مستلزمات طبية لمركز عزل سرت

شحنة المستلزمات الطبية لدى وصولها مركز عزل سرت. (بوابة الوسط)

أعلن مدير مركز العزل بسرت د.عبدالله الأحول وصول شحنة مستلزمات طبية مقدمة من إدارة الطوارئ والأزمات بوزارة الصحة.

وأوضح في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الشحنة تحوي مستلزمات طبية ومعقمات وكمامات وأدوية لفيروس «كوفيد-19» ووسائل طبية احترازية للأطقم الطبية والتمريض بمركز العزل سرت.

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وتبلغ أعداد الإصابات بـ«كوفيد-19» التي تتلقى العلاج بالمركز 8 حالات، منها اثنتان على التنفس الصناعي، وفق الأحول الذي أشار إلى تسجيل حالتي وفاة لرجل وامرأة أمس.