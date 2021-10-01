أكثر من ألف مسحة وعينة عشوائية للكشف عن «كورونا» في بنغازي خلال 3 أيام

أخذ مسحة أنفية من أحد المواطنين في حملة قياس الوضع الوبائي ببنغازي، 1 أكتوبر 2021، (الصحة)

أخذت فرق الرصد والتقصي المشاركة في حملة قياس الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية، أكثر من ألف مسحة أنفية وعينة دم عشوائية، للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، في مدينة بنغازي، وذلك خلال ثلاثة أيام.

وفي اليوم الثالث وحده، أجرت 433 فحصًا، حيث توزع عمل الفرق داخل أحياء وشوارع «المساكن، وبوعطني، والوحيشي، وأرض الشريف، والسلماني الشرقي، والسلماني الغربي، والليثي القديم»، حسب بيان وزارة الصحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وذكرت رئيس غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية، فدوى الفايدي، أن فرق الرصد توجّهت إلى المساجد، والمطاعم، والمصارف، والأسواق الشعبية لأخذ العينات والمسحات.

وأطلقت الوزارة تلك الحملة استنادًا إلى توصيات لجنة الوبائيات بغرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية، لتحديد نطاق العدوى، ومستويات الوقاية في سبع مناطق شرق ليبيا.

ويُنفَذ المسح الوبائي بالتعاون مع المركز الليبي للبحوث والدراسات الاكتوارية، ومركز بحوث التقنيات الحيوية.

أخذ عينة دم من مواطن للكشف عن فيروس كورونا.

عدد من العينات المأخوذة خلال الحملة.