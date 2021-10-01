خلال جولة تفقدية.. الدبيبة يوجه بإنشاء مرافق متكاملة في حي الأندلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 أكتوبر 2021, 05:04 مساء
الدبيبة خلال تفقده حي الأندلس، 1 أكتوبر 2021، (صفحة رئيس الحكومة)

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بإنجاز مرافق متكاملة في بلدية حي الأندلس.

جاء ذلك خلال تفقده المنطقة، صباح اليوم الجمعة، إثر عملية أمنية نفذتها وزارة الداخلية للقضاء على أوكار صناعة وترويج الخمور والمخدرات بها، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واطلع الدبيبة على الأماكن التي داهمتها قوات الأمن، والتي بدأت بها أعمال التنظيف، كما استمع إلى السكان، الذين تحدثوا عن المعاناة التي كانت تعيشها المنطقة بسبب العصابات.

وأكد الدبيبة أن ما نفذ اليوم يأتي في إطار «حماية للشباب الذين يعول عليهم»، مردفا أن تطوير المنطقة أصبح ضرورة ملحة، ولذا أصدر تعليماته بإنشاء المرافق بها.

ورافقه خلال الجولة نائبه رمضان بوجناح، ووزير الداخلية خالد مازن، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وفريق مصلحة التخطيط العمراني وفريق مكتب النائب العام.

الدبيبة خلال الجولة.
جانب من الحملة الأمنية في المنطقة.
قوات مشاركة في الحملة.
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