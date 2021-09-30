في العدد 306: مبادرة لدمج المسلحين.. وحضور أميركي لإنجاز الانتخابات

العدد 306 من جريدة «الوسط» الصادر الخميس 30 سبتمبر 2021. (بوابة الوسط)

اليوم الخميس صدر العدد رقم 306 من جريدة «الوسط»، وفي صدر الصفحة الأولى نقرأ تقريراً مجمعاً يرصد محاولات تمييع الموعد الانتخابي وتمديد المرحلة الانتقالية، وجاء بعنوان «حضور سياسي وأمني أميركي يبحث مصير الانتخابات والمرتزقة».

وعلى الصفحة الثالثة نقرأ موضوعاً بعنوان «لقاءات دبلوماسية وعسكرية.. واشنطن تلقي بثقلها في الملف الليبي»، ويرصد التحركات الأميركية على صعيد المشهد السياسي والعسكري في ليبيا.

وداعاً للسلاح

وفي الصفحة الرابعة، نطالع تفاصيل المبادرة الحكومية التي أعلن عنها وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، وجاءت بعنوان رئيس «وداعاً للسلاح.. مبادرة حكومية لدمج المسلحين في سوق العمل».

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ونطالع في الصفحة نفسها موضوعين أحدهما؛ يرصد امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسي، والثاني يتابع تطورات أزمة الكهرباء والجهود المبذولة لتفادي انقطاع التيار ومعاناة بعض المناطق الليبية من الإظلام التام.

تقلص إصابات كورونا

أما الصفحة الخامسة، فيتصدرها تقرير مجمع أبرز ما فيه هو سماح المركز الوطني لمكافحة الأمراض بإعطاء لقاح أسترازينيكا البريطاني للمطعمين بجرعة أولى من لقاح سبوتنيك الروسي.

وفي الصفحة نفسها نقرأ تقريراً بعنوان «عقود واتفاقات إعادة الإعمار تحرك تنافس دول الجوار»، ويرصد ردود فعل بعض دول الجوار على الاتفاقات والعقود التي أبرمتها ليبيا مع جارتها وشقيقتها الكبرى مصر.



قرار تاريخي

وتحت عنوان «أزمة الوقود تستدعي الجيش البريطاني»، نطالع تقريراً في الصفحة السادسة، فيما يتصدر الصفحة السابعة تقرير إخباري بعنوان «قرار تاريخي. أول سيدة ترأس حكومة تونس»، وذلك بعد أن فاجأ الرئيس التونسي الجميع وكلف الأستاذة الجامعية نجلاء بودن بتشكيل حكومة جديدة، وقال إن «المرأة قادرة مثل الرجل.. وسنعمل معاً للقضاء على الفساد والفوضى». وتعتبر نجلاء أول امرأة عربية ترأس حكومة.

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ضبط الاستراتيجية الاقتصادية

ومن الشؤون العربية إلى الاقتصاد المحلي، حيث يتصدر الصفحة الثامنة قرار حكومة عبدالحميد الدبيبة بوضع أسعار استرشادية لمشروعات التنمية.. وإلغاء خطة ميناء سرت التجاري. وذلك في إطار محاولة الحكومة ضبط الاستراتيجية الاقتصادية، بعد قرار مجلس النواب سحب الثقة منها واعتبارها فقط حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء انتخابات.



الإعلام الثقافي إلى أين؟

وتأتي الصفحة الثانية عشرة ويتصدرها حراك المثقفين الليبيين الذي شهدته ندوة نظمها المركز الليبي للدراسات الثقافية، في دار حسن الفقيه للثقافة والفنون، وكانت بعنوان «الإعلام الثقافي .. تواصل أم قطيعة؟. الندوة تناولت الأسس المهنية والأدوات اللازم توافرها في الوسيلة الإعلامية لإيصال مادة فكرية ثقافية لها طرح توعوي جاد.

حفلات نجوم العالم

ومن الثقافة إلى صفحة الفن ويتصدرها تقرير يرصد تحركات مشاهير الفن «من أجل المناخ وعدالة التلقيح»، وجاء بعنوان «كوكبة من النجوم تحيي حفلات حول العالم». أيضا تضم تقريراً عن العرض الخاص الأول لأحدث أفلام فيلم جيمس بوند «لا وقت للموت» في لندن.

ومن الفن إلى صفحتي الرياضة ونقرأ فيهما تقارير ترصد استعدادات المنتخب الوطني الليبي بمعسكر تركي للمواجهة المرتقبة مع منتخب مصر لكرة القدم في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ونقرأ أيضاً تقريراً حول قانون الرياضة الجديد وجاء بعنوان «في حدث هو الأول في تاريخ ليبيا.. قانون الرياضة الجديد يظهر إلى النور رسميًا». وكذلك موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري الليبي الممتاز.

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