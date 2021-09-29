«أفريكوم» تدعم جهود إجراء الانتخابات في موعدها.. وتشدد على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 03:22 مساء
المنفي يتوسط قائد «أفريكوم» والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا. (المجلس الرئاسي)

أكد قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» ستيفين تاونسند، مواصلة «دعم الجهود الدبلوماسية لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر» في ليبيا، مشددًا على دعم «عملية المصالحة السياسية وانسحاب جميع القوات الأجنبية» من البلاد.

جاء ذلك في بيان صدر في ختام زيارة تاونسند إلى ليبيا رفقة المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاد، حيث التقيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وحضرا الاجتماع الأول للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في العاصمة طرابلس.

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ونقل البيان الصادر عن «أفريكوم» عن نورلاند قوله إن «استضافة اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة في طرابلس خطوة أخرى نحو المصالحة الوطنية وإنهاء سنوات من الصراع»، واعتبر أن «انتخابات 24 ديسمبر ستشكل أيضًا خطوة نحو حكومة وطنية مستقرة وموحدة بتفويض من الناخبين الليبيين».

وأكد نورلاند مواصلة بلاده «العمل لدعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين وفقا لرغبات الجمهور الليبي».

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