وصول أولى رحلات الخطوط الأفريقية إلى مطار القاهرة قادمة من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 06:07 مساء
نزول الركبا من أولى رحلات الخطوط الأفريقية إلى مطار القاهرة، الخميس 30 سبتمبر 2021. (وزارة المواصلات)

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، أولى رحلات الخطوط الجوية الأفريقية قادمة من مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، بعد الاتفاق على استئناف الرحلات المباشرة بين مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا ومطار القاهرة لشركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الأفريقية، بحسب ما أفاد ركاب كانوا على متن الرحلة «بوابة الوسط» بعد وصولهم إلى القاهرة.

وتعد هذه الرحلة هي الأولى لشركات الطيران الوطنية الليبية إلى مطار القاهرة بعد توقف دام أكثر من سبع سنوات، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان في استقبال ركاب الرحلة الأولى لشركة الخطوط الجوية الأفريقية لدى وصولهم إلى مطار القاهرة، القائم بالأعمال وعدد من مسؤولي السفارة الليبية ومكتب شركة الخطوط الجوية الأفريقية بالقاهرة.

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وتعذر هبوط رحلة شركة الخطوط الجوية الليبية في مطار القاهرة الدولي التي كانت مقررة اليوم؛ لعدم حصولها على تصاريح من السلطات المصرية، حيث أهابت الشركة بالمسافرين على الرحلة التوجُّه إلى مطار برج العرب بالإسكندرية بدلا من مطار القاهرة.

وأمس الأربعاء، قالت «الخطوط الليبية» إنها ستستأنف رحلاتها إلىالقاهرة ابتداءً من الخميس، بواقع أربع رحلات أسبوعيًا من مطار معيتيقة الدولي، ورحلتين أسبوعيًا من مطار بنينا الدولي، وسبقها إعلان الخطوط الجوية الأفريقية استئناف الرحلات إلى المطار نفسه، حيث ستُسيِّر 9 رحلات أسبوعية إليه من مطارات بنينا ومصراتة وطرابلس (معيتيقة).

نزول الركبا من أولى رحلات الخطوط الأفريقية إلى مطار القاهرة، الخميس 30 سبتمبر 2021. (وزارة المواصلات)
نزول الركبا من أولى رحلات الخطوط الأفريقية إلى مطار القاهرة، الخميس 30 سبتمبر 2021. (وزارة المواصلات)
استقبال طائرة الخطوط الأفريقية القادمة من طرابلس بمطار القاهرة، الخميس 30 سبتمبر 2021. (بوابة الوسط)
استقبال طائرة الخطوط الأفريقية القادمة من طرابلس بمطار القاهرة، الخميس 30 سبتمبر 2021. (بوابة الوسط)
طائرة الخطوط الأفريقية التي وصلت مطار القاهرة قبل إقلاعها من مطار معيتيقة، الخميس 30 سبتمبر 2021. (وزارة المواصلات)
طائرة الخطوط الأفريقية التي وصلت مطار القاهرة قبل إقلاعها من مطار معيتيقة، الخميس 30 سبتمبر 2021. (وزارة المواصلات)
طائرة الخطوط الأفريقية التي وصلت مطار القاهرة قبل إقلاعها من مطار معيتيقة، الخميس 30 سبتمبر 2021. (وزارة المواصلات)
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