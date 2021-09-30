بازوم يطمئن الدبيبة: لا وجود لمرتزقة من النيجر في ليبيا

بازوم خلال استقباله الدبيبة في العاصمة النيجرية نيامي، 29 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة)

طمأن رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «بعدم وجود أي جماعات مسلحة يمكن أن تستخدم كمرتزقة من قبل الأطراف المتحاربة في ليبيا»، مؤكدًا أن بلاده ليست طرفًا في الصراع بأي شكل.

جاء ذلك في كلمة ترحيبية لبازوم، خلال استقباله الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له، في قصر الرئاسة بالعاصمة نيامي مساء أمس الأربعاء، حيث تناول الاجتماع عددًا من القضايا، خصوصًا المتعلقة بالوضع الأمني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام من النيجر، اليوم الخميس.

وقال بازوم: «عندما تأتي إلى النيجر، فإنك تأتي إلى وطنك، لأن البلدين يتمتعان بعلاقات مميزة، تقوم على تاريخ مشترك قائم على الجغرافيا، وثقافة مشبعة بقيم الإسلام، فليبيا جار استراتيجي للنيجر».

ولفت إلى اتسام الوضع في المنطقة بظاهرة الإرهاب وانعدام الأمن، معربًا عن رغبته في معالجة هذه المسألة عن طريق حشد القوات المشتركة لمواجهة هذه الآفة معًا، واعتبر أن ليبيا، رغم الصعوبات التي تواجهها، تبقى دولة يمكنها مساعدة النيجر بشكل كبير والاعتماد عليها لتلبية احتياجات أمنية «فهم بحاجة ماسة إلى وسائل النقل على الحدود بسبب شساعة المنطقة الصحراوية».

بازوم: أصررت على بقاء مواطنينا خارج الصراع الليبي

وأشار الرئيس النيجري إلى انعكاس حالة عدم الاستقرار في ليبيا على بلاده، خصوصًا فيما يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهي الأزمة التي يعانيها جنوب ليبيا وشمال النيجر، مشددًا على أنه أصر على بقاء مواطني بلاده خارج الصراع الليبي، واصفًا أهل النيجر بالمسالمين، وأنهم يثقون في الليبيين.

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واعترف بوجود تحديات أمنية تواجه النيجر، مع بؤر انعدام الأمن على حدود مالي وبحيرة تشاد، طالبًا من الدبيبة الدعم اللوجستي وتعزيز التعاون على المستوى الاستخباراتي وكذلك على المستوى العسكري.

من جانبه، شدَّد الدبيبة على أن «التعاون الأمني أكثر من ضروري» بين البلدين، ما يتطلب دراسة جميع السبُل والوسائل بشكل مشترك للسماح بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



بدورها، أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش أهمية وضرورة الإسراع في تطبيق وتفعيل الاتفاقية الرباعية المعنية بحماية وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار.