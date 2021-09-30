وزارة المالية: حجب مخصصات الباب الثاني لبعض الجهات

شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الأربعاء، أنها ستحجب مخصصات الباب الثاني لجميع الجهات التي لم تلتزم بإحالة حسابها الختامي إلى الإدارة المختصة بالوزارة، وفق منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة في تعميم إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والمؤسسات وكافة الوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة، إن بعض الوزارات والهيئات تأخرت في إحالة الحساب الختامي في الموعد المحدد، الأمر الذي ترتب عليه تأخر وزارة المالية في إقفال الحساب الختامي العام للدولة.

- إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي

والأحد الماضي، أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر الجاري إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة، وفق منصة «حكومتنا».