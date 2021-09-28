48 نائبا يستغربون تصريحات لافروف بشأن وجود القوات الروسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 06:21 مساء
جلسة سابقة لمجلس النواب في طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب 48 عضوًا من مجلس النواب، في بيان اليوم الثلاثاء، عن استغرابهم من تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، التي أشار فيها «إلى أن تواجد القوات الروسية في ليبيا كان بطلب من البرلمان»، مذكرين إياه بتصريحات الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق الذي «أنكر ونفى فيها وجود أي قوات تابعة لهم على الأراضي الليبية».

ونفى النواب الليبيون الموقعون على البيان «نفيًا قاطعًا ما جاء في» تصريحات لافروف «التي تتناقض مع تصريحات رئيسه»، مؤكدين أنهم لم يطلبوا «كنواب تدخل الروس» ولم يطلبوا «الاستعانة بأي قوات أجنبية لا بشكل مباشر ولا غير مباشر» كما نفوا كذلك مناقشة هذه المسألة تحت قبة البرلمان.

وطالب النواب الموقعون على البيان «جميع القوات الأجنبية الخروج من الأراضي الليبية فورًا ودون قيد أو شرط».

بيان النواب المنتقدين لتصريحات وزير الخارجية الروسي
الموقعين على بيان النواب المنتقدين لتصريحات وزير الخارجية الروسي
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