ليبيا والعراق تبحثان تبادل المعلومات الاستخبارية عن «الإرهابيين»

مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي استقبل القائم بالأعمال الليبي المؤقت في بغداد الصيد علي الصيد (الإنترنت)

أجرت ليبيا والعراق مشاورات بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية عن الإرهابيين، إلى جانب التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وجاء ذلك خلال استقبال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أمس الأحد، القائم بالأعمال الليبي المؤقت في بغداد الصيد علي الصيد، حسب بيان لمكتب الأعرجي.

وأوضح البيان أن اللقاء استعرض إلى جانب التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، «الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين». وأكد الأعرجي، خلال اللقاء، موقف العراق الداعم لخيارات الشعب الليبي وتجاوز الصعوبات.

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يشار إلى أن مسألة استئناف عمل السفارة العراقية في طرابلس طرحت في يونيو الماضي عندما التقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، حيث أكد رغبة بلاده في إعادة فتح السفارة.

وأشارت المنقوش على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا إلى استعداد ليبيا «تقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقية في طرابلس، وتذليل كل الصعوبات في هذا الشأن». يذكر أن الجالية العراقية في الأراضي الليبية تقدر بنحو 10 آلاف مواطن، وفق الخارجية العراقية.