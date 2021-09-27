الدبيبة يلتقي عددا من الفنانين عن المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 08:51 مساء
الدبيبة يلتقي عددا من الفنانين عن المنطقة الشرقية (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، عددًا من الفنانين الليبيين من المنطقة الشرقية بحضور وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة العامة للمسرح والخيالة المكلف، ونقيب الفنانين.

تطرق اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، إلى المشاريع والخطط المستهدف تطبيقها من أجل الارتقاء والنهوض بقطاع الفن والمسرح، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

- وزيرة الثقافة تجتمع برؤساء الأقسام والوحدات

وعقدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، الأحد، اجتماعًا مع رؤساء الأقسام والوحدات بديوان الوزارة.

وتناول الاجتماع، بمقرّ الوزارة، عدة مواضيع نُوقشت خلالها الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل الأقسام والوحدات، وسبل تذليلها، والاحتياجات اللازمة لأداء عملها، حسب موقع الوزارة على الإنترنت.

الدبيبة يلتقي عددا من الفنانين عن المنطقة الشرقية (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
الدبيبة يلتقي عددا من الفنانين عن المنطقة الشرقية (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
الدبيبة يلتقي عددا من الفنانين عن المنطقة الشرقية (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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