وزيرة الثقافة تجتمع برؤساء الأقسام والوحدات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 02:12 مساء
الوزيرة مبروكة توغي تجتمع مع رؤساء الأقسام والوحدات (موقع الوزارة على الإنترنت)

عقدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، الأحد، اجتماعا مع رؤساء الأقسام والوحدات بديوان الوزارة.

وتناول الاجتماع، بمقرّ الوزارة، عدة مواضيع نُوقش من خلالها الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل الأقسام والوحدات، وسبل تذليلها، والاحتياجات اللازمة لأداء عملها، حسب موقع الوزارة على الإنترنت.

وحسب المنشور، «دعت الوزيرة في الاجتماع رؤساء الأقسام والوحدات إلى أهمية بذل الجهد ومتابعة أداء أعمالهم المكلفين بها، والوقوف على واقع العمل وتطويره في سبيل إنجاحه على أكمل وجه».

وأكدت توغي سعيها لمعالجة وتذليل الصعاب كافة، التي يمكن أن تعيق تنفيذ عملهم لتنفيذ خطط وبرامج الوزارة.

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