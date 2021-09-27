لقاء تمهيدي للتحضير للاجتماع الأول للجنة التعاون الأمني الليبية - التركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 سبتمبر 2021, 06:08 مساء
اللقاء التمهيدي للتحضير لاجتماع لجنة التعاون الأمني الليبية - التركية. (وزارة الداخلية)

عقد عدد من المسؤولين الأمنيين في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، اجتماعًا تمهيديًّا للتحضير للاجتماع الأول للجنة التعاون الأمني الليبية - التركية، المقرر عقده خلال الفترة المقبلة، بحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد برئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري، كل من أعضاء اللجنة: رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد المبروك عبدالحفيظ، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد محمد النويصري، ومدير الإدارة العامة للتدريب العميد علي الطويل، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، ومدير عام المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي العميد دكتور مختار أبو صاع، ‏ومدير إدارة العلاقات والتعاون المكلف العميد أبو مدين الخالقي.

- بحضور إردوغان.. عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي-التركي في طرابلس أكتوبر المقبل

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي عقد بمكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة جرى خلاله مناقشة المقترحات المتعلقة للتحضير للاجتماع الأول للجنة التعاون الأمني الليبية - التركية.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة طرابلس، الشهر المقبل، اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي الليبي - التركي، الذي سيترأسه كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قبل مواجهة ليبيا.. استبعاد نجم «الزمالك» من معسكر المنتخب المصري
رياضة محلية
العاهل الأردني وزوجته يدخلان الحجر المنزلي بعد إصابة ولي العهد بـ«كورونا»
دولى
رسميا.. يوفنتوس يعلن موعد عودة ديبالا وموراتا
رياضة عالمية
ألمانيا تدخل في مرحلة عدم يقين بعد الانتخابات التشريعية
دولى
رئيس بوركينا فاسو يرجع «انهيار الأمن» بحدود بلاده ومالي والنيجر إلى الوضع في ...
ليبيا
الحكومة البريطانية قد تستعين بالجيش لتوصيل الوقود
دولى
كيف يساعد الخيار المر تجديد خلايا الجسم؟
طب وصحة
كيف تحول سقف الاستدانة إلى «رهينة» في أميركا؟
اقتصاد
الحكومة: أكثر من 11 ألف طلب مقدم لمنحة الزواج حتى الآن
ليبيا
مجلس الوزراء يقرر إنشاء بلديتي تجرهي والعوينات
ليبيا
فاتي يعود بعد غياب بالقميص «10» ويحقق الانتصار لبرشلونة
رياضة عالمية
3 أشهر على الانتخابات الليبية: من هم المرشحون المحتملون؟ وما القاعدة الدستورية؟ ...
ليبيا
مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط»: تأجيل جلسة «النواب» المقرر عقدها غدا في طبرق
ليبيا
ليبيا المستقرة.. بوابة الأمل للعمالة المصرية
ليبيا
كيروش يستقر على قائمة «الفراعنة» ويعلن اختياره 24 لاعبا
رياضة محلية
المنفي يؤكد على ضرورة «توافق المرشحين على قبول نتائج الانتخابات»
ليبيا
«الخارجية»: الوكالة الأميركية للتنمية تعرض المساعدة لإنجاح الانتخابات
ليبيا
اتحاد كرة القدم المصري يصدر قرارا بشأن مباراة ليبيا
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الخطوط الجوية الأفريقية تعلن جدول استئناف رحلاتها إلى مطار القاهرة بدءا من 30 سبتمبر