لقاء تمهيدي للتحضير للاجتماع الأول للجنة التعاون الأمني الليبية - التركية

اللقاء التمهيدي للتحضير لاجتماع لجنة التعاون الأمني الليبية - التركية. (وزارة الداخلية)

عقد عدد من المسؤولين الأمنيين في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، اجتماعًا تمهيديًّا للتحضير للاجتماع الأول للجنة التعاون الأمني الليبية - التركية، المقرر عقده خلال الفترة المقبلة، بحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

وشارك في الاجتماع، الذي عقد برئاسة مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري، كل من أعضاء اللجنة: رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد المبروك عبدالحفيظ، ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل العميد محمد النويصري، ومدير الإدارة العامة للتدريب العميد علي الطويل، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، ومدير عام المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي العميد دكتور مختار أبو صاع، ‏ومدير إدارة العلاقات والتعاون المكلف العميد أبو مدين الخالقي.

- بحضور إردوغان.. عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الليبي-التركي في طرابلس أكتوبر المقبل

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي عقد بمكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة جرى خلاله مناقشة المقترحات المتعلقة للتحضير للاجتماع الأول للجنة التعاون الأمني الليبية - التركية.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة طرابلس، الشهر المقبل، اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي الليبي - التركي، الذي سيترأسه كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.