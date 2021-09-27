وزارة الصحة تعلن عدد المطعمين بلقاحات فيروس «كورونا»

مواطن ليبي يتلقى اللقاح ضد فيروس «كورونا» في طبرق, 3 أغسطس 2021. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، أن عدد المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد بالجرعة الأولى وصل إلى مليون و359 ألفا و693 حالة.

وأضافت في بيان، أن عدد من تلقوا جرعة ثانية من اللقاحات المضادة للفيروس بلغ 187 ألفا و274 حالة، مشددة على ضرورة تلقي اللقاح لحماية النفس والمجتمع.

وصباح اليوم، بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا 337 ألفا و890 حالة، منها 77 ألفا و152 نشطة و4617 حالة وفاة منذ بدء انتشار الوباء في مارس 2020.

وسجلت البلاد 910 إصابات جديدة بالفيروس، حسبما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مشيرا إلى شفاء 1226 مصابًا، في حين تُوفي 11 آخرون.