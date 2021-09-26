الدبيبة يبحث مع وفد من الشويرف ملفي التنمية والمصالحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 08:35 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل وفدًا من الشويرف (صفحة الحكومة على فيسبوك)

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مع وفد من الشويرف ملفي التنمية المحلية والمصالحة الوطنية، مؤكدًا «ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المدن الليبية وفق الإمكانات المتاحة».

اللقاء جمع الدبيبة مع عميد أعضاء المجلس البلدي الشويرف، وعدد من الأعيان والحكماء بالبلدية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومديري عدد من القطاعات، بحسب صفحة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

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وقدَّم عميد البلدية، خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء، «شرحًا تفصيليًا بشأن البلدية والخدمات التي تقدمها لسكانها، مؤكدًا دور الحكومة في تفعيل الإدارة المحلية من خلال قراراتها والتي تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين».

وفي كلمات عديدة للأعيان، أكدوا خلالها «الدور الاجتماعي لقبيلة المقارحة في المصالحة الوطنية ودعمها لحكومة الوحدة الوطنية في تقديم خدماتها لكل ربوع الوطن دون استثناء»، وفق البيان.

ومن جهته، أكد رئيس الحكومة أن «تفعيل الإدارة المحلية هدف رئيسي للحكومة»، مشددًا على «ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المدن الليبية وفق الإمكانات المتاحة».

والخميس الماضي، قرَّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، نقل جميع اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق الليبية المختلفة إلى البلديات.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل وفدًا من الشويرف (صفحة الحكومة على فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل وفدًا من الشويرف (صفحة الحكومة على فيسبوك)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة يستقبل وفدًا من الشويرف (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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