وزارة الداخلية تناقش مع أعيان وحكماء الشويرف آلية عمل غرفة عمليات تأمين الجنوب

اجتماع قيادات وزارة الداخلية مع أعيان وحكماء الشويرف، الإثنين، 20 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

ناقش وكيلا وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مع أعيان وحكماء منطقة الشويرف، آلية عمل غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين الجنوب, ودور أعيان المنطقة لإنجاح سير العمل بالغرفة لحفظ الأمن وضبط المجرمين والخارجين عن القانون, للحفاظ على الأمن داخل المنطقة الجنوبية.

وضم الاجتماع، الذي عقد اليوم الإثنين، وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية الرائد فرج قعيم، وعضو الغرفة الأمنية المشتركة العميد نصر البكابي، وعضو الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين الجنوب العميد حسين الغناي, وأعيان وحكماء منطقة الشويرف أحمد القنطري وإمحمد بوخريص وعبدالقادر حمودة وحسين الشيباني ومسعود حنيش.

وقالت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن وكيل الوزارة للشؤون العامة اللواء محمود سعيد شدد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق مع أعيان وحكماء منطقة الشويرف لتفعيل عمل الغرفة الأمنية المشتركة، مؤكدًا أنها «ستكون داعمًا لفرض الأمن، بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لمكونات وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية».

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ويترأس وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد غرفة العمليات الأمنية المشتركة التي أنشئت بموجب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة رقم (186) لسنة 2021 الصادر في يوليو الماضي.

وتضم الغرفة في عضويتها مندوبين عن 11 جهة أمنية هي: جهاز المخابرات الليبية وجهاز الأمن الداخلي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز المباحث الجنائية ومصلحة الجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والإدارة العامة للعمليات الأمنية والإدارة العامة للدعم المركزي والإدارة العامة لأمن المنافذ والإدارة العامة لطيران الشرطة ومديريات الأمن بالجنوب.

اجتماع قيادات وزارة الداخلية مع أعيان وحكماء الشويرف، الإثنين، 20 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

اجتماع قيادات وزارة الداخلية مع أعيان وحكماء الشويرف، الإثنين، 20 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

اجتماع قيادات وزارة الداخلية مع أعيان وحكماء الشويرف، الإثنين، 20 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)