أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 26 سبتمبر 2021)

أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 26 سبتمبر 2021). (أرشيفية: بوابة الوسط)

تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية اليوم الأحد، إلى 4.85 مقابل 4.89 دينار، بفارق 4 قروش.

واستقر سعر صرف اليورو عند 5.65 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

ولم يتحرك مؤشر الليرة التركية عن الأسعار المسجلة في ختام تعاملات أمس، فقد استقرت عند 0.55 دينار، والأمر ذاته بالنسبة للدينار التونسي الذي سجل 1.75 دينار ليبي.

وعلى صعيد أسعار العملات النفيسة، فقد سعر كسر الذهب (عيار 18) قرشا واحدا من سعره، مسجلا 195 دينار اليوم مقابل 196 دينار أمس.