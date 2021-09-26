أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 26 سبتمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 سبتمبر 2021, 03:30 مساء
أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الموازية (الأحد 26 سبتمبر 2021). (أرشيفية: بوابة الوسط)

 تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية في السوق الموازية اليوم الأحد، إلى 4.85 مقابل 4.89 دينار، بفارق 4 قروش. 

واستقر سعر صرف اليورو عند 5.65 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

ولم يتحرك مؤشر الليرة التركية عن الأسعار المسجلة في ختام تعاملات أمس، فقد استقرت عند 0.55 دينار، والأمر ذاته بالنسبة للدينار التونسي الذي سجل 1.75 دينار ليبي.

وعلى صعيد أسعار العملات النفيسة، فقد سعر كسر الذهب (عيار 18) قرشا واحدا من سعره، مسجلا 195 دينار اليوم مقابل 196 دينار أمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«المستشارة الاستثنائية» تستعد لوداع المنصب وصخب السياسة
دولى
اتحاد كرة القدم المصري يصدر قرارا بشأن مباراة ليبيا
رياضة محلية
هل العالم أكثر أمانا بعد 25 عاما من معاهدة حظر التجارب النووية؟
دولى
القبلاوي لـ«بوابة الوسط»: عدت لتدريب مجيس.. وليبيان في الطريق للاحتراف بسلطنة ...
رياضة محلية
سعر صرف الدولار والذهب على نحو أسبوعي (18 - 25 سبتمبر 2021)
ليبيا
3 ليبيين في عالمية الرماية على الأطباق بمصر
رياضة محلية
الدبيبة في غريان.. استكمال مشروعات وصرف رواتب وتخصيص مواقع عسكرية للبلدية
ليبيا
الرماد البركاني يغلق مطار جزيرة لا بالما الإسبانية في الكناري (فيديو)
دولى
طفل عمره سنتان يقتل نفسه
منوعات
عودة جيمس بوند إلى صالات العرض السينمائي
ثقافة وفن
منتخب ليبيا يعلن القائمة الرسمية لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
استقالة جماعية تضرب «النهضة» التونسي بسبب سياساته «الخاطئة»
دولى
عقيلة صالح يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة
ليبيا
فرنسا تحذر روسيا من انخراط «فاغنر» بالنزاع في مالي
دولى
بمشاركة أكثر من 120 فارسا.. انطلاق مهرجان سرت للميز الشعبي
ثقافة وفن
رئيس «المدينة» السابق يستغرب اجتماع الدبيبة بالأندية الليبية الكبيرة
رياضة محلية
بليحق يعلق على قرار زيادة مرتبات المعلمين
ليبيا
البنك المركزي الصيني يعتبر تعاملات العملات الرقمية «غير قانونية»
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب يبتكر أول طرف صناعي من قطع الـ«ليغو»