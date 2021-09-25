«الخارجية»: الوكالة الأميركية للتنمية تعرض المساعدة لإنجاح الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 10:30 مساء
نجلاء المنقوش خلال لقائها عبر «زووم» مع المسؤولة الأميركية سامنثا باور، 25 سبتمبر 2021. (وزارة الخارجية)

أكدت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامنثا باور، استعداد الوكالة لتقديم المساعدة لإنجاح الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشددة على «التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار والانتقال السياسي في ليبيا، ومساعدة الشعب الليبي على تحقيق أهدافه».

جاء ذلك خلال لقاء جمع باور، عبر تطبيق «زووم»، مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقش، السبت، حيث تطرق اللقاء إلى «التعاون بين الجانبين والتنسيق في عدد من القضايا»، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

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وخلال اللقاء، هنأت المسؤولة الأميركية المنقوش كونها أول سيدة تتولى وزارة الخارجية في البلاد، وأشادت بـ«مبادرة الاستقرار التي أعلنتها الوزيرة في يونيو الماضي، التي سيعقد اجتماع وزاري لها في 21 أكتوبر المقبل في طرابلس»، وفق البيان.

بدورها، استعرضت المنقوش «الخطوات التي اتخذتها وتتخذها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية»، ورحبت بـ«مساعدة الولايات المتحدة لهذه الجهود، ودعم مؤسسات الدولة المدنية»، وأشارت إلى «أهمية دعم برنامج إدماج التشكيلات المسلحة».

وأشار البيان إلى أن لقاء المنقوش- باور أكد  «أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة وذات مصداقية» في 24 ديسمبر المقبل.

نجلاء المنقوش خلال لقائها عبر «زووم» مع المسؤولة الأميركية سامنثا باور، 25 سبتمبر 2021. (وزارة الخارجية)
نجلاء المنقوش خلال لقائها عبر «زووم» مع المسؤولة الأميركية سامنثا باور، 25 سبتمبر 2021. (وزارة الخارجية)
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