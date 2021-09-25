«الداخلية» تبحث خطة منح التلقيحات لمنتسبي الوزارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 09:12 مساء
خالد مازن مع عميد يوسف بلبان, 25 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

عرض رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة أزمة «كورونا» بوزارة الداخلية، عميد يوسف بلبان، خطة منح التلقيحات لكافة منتسبي الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع بلبان، مع وزير الداخلية خالد مازن، اليوم السبت، الذي أكد خلاله الأخير ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، والعمل على اتخاذ كافة سبل الوقاية من هذا الفيروس لجميع منتسبي وزارة الداخلية، وفق بيان للوزارة اليوم.

- وزير الداخلية يتطلع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية

وأكد مازن ضرورة العمل «بكل جدية» في متابعة الإجراءات والتدابير الوقائية للوقاية من الفيروس، وضرورة التعاون مع الجهات الصحية ذات العلاقة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

واستعرض بلبان آخر الأعمال المنجزة من قبل الغرفة الرئيسية ‏والخطة الموضوعة للمباشرة في أخذ مسحات، ومنح التلقيحات لكافة منتسبي الوزارة، فضلًا عن عمليات التعقيم للمقار الأمنية التابعة للوزارة، للحد من تفشي وباء «كورونا» للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 ليبيين في عالمية الرماية على الأطباق بمصر
رياضة محلية
طفل عمره سنتان يقتل نفسه
منوعات
منتخب ليبيا يعلن القائمة الرسمية لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
استقالة جماعية تضرب «النهضة» التونسي بسبب سياساته «الخاطئة»
دولى
فرنسا تحذر روسيا من انخراط «فاغنر» بالنزاع في مالي
دولى
بمشاركة أكثر من 120 فارسا.. انطلاق مهرجان سرت للميز الشعبي
ثقافة وفن
رئيس «المدينة» السابق يستغرب اجتماع الدبيبة بالأندية الليبية الكبيرة
رياضة محلية
بليحق يعلق على قرار زيادة مرتبات المعلمين
ليبيا
البنك المركزي الصيني يعتبر تعاملات العملات الرقمية «غير قانونية»
اقتصاد
جريدة «الوسط»: صراع أركان السلطة يهدد بنقل المواجهة إلى الشارع
ليبيا
وفد من المنطقة الشرقية يؤكد لـ«الدبيبة» دعم حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
الدبيبة يقرر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين اعتبارا من الشهر الجاري
ليبيا
بالصور.. البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي
رياضة محلية
الدبيبة يخصص مليارين و250 مليون دينار لعلاوة الزوجة والأبناء
ليبيا
«الرئاسي» يدعو لإنجاز تشريعات الانتخابات لإتمامها في 24 ديسمبر
ليبيا
«أبونوارة» يكشف أهم 4 مشاريع لتطوير الرياضة الليبية.. وموعد إصدار «القانون ...
رياضة محلية
«نافال غروب» الفرنسية ترسل لأستراليا «فاتورة» فسخ عقد الغواصات
دولى
حمودة: حكومة الوحدة لا تدعو للعصيان.. وكل مواطن له الحق في الترشح
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعديلات جديدة لـ«لاندكروزر 2022»