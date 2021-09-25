«الداخلية» تبحث خطة منح التلقيحات لمنتسبي الوزارة

خالد مازن مع عميد يوسف بلبان, 25 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

عرض رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة أزمة «كورونا» بوزارة الداخلية، عميد يوسف بلبان، خطة منح التلقيحات لكافة منتسبي الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع بلبان، مع وزير الداخلية خالد مازن، اليوم السبت، الذي أكد خلاله الأخير ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، والعمل على اتخاذ كافة سبل الوقاية من هذا الفيروس لجميع منتسبي وزارة الداخلية، وفق بيان للوزارة اليوم.

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وأكد مازن ضرورة العمل «بكل جدية» في متابعة الإجراءات والتدابير الوقائية للوقاية من الفيروس، وضرورة التعاون مع الجهات الصحية ذات العلاقة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

واستعرض بلبان آخر الأعمال المنجزة من قبل الغرفة الرئيسية ‏والخطة الموضوعة للمباشرة في أخذ مسحات، ومنح التلقيحات لكافة منتسبي الوزارة، فضلًا عن عمليات التعقيم للمقار الأمنية التابعة للوزارة، للحد من تفشي وباء «كورونا» للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.