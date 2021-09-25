دي مايو: الوضع في ليبيا ليس ممتازا

وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو إن الوضع على الأرض في ليبيا «ليس ممتازا»، لكنه أكد أن «المجتمع الدولي يدرك تماما أن الشعب الليبي يريد إجراء الانتخابات» المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وفي تصريح من نيويورك لنشرة «أخبار القناة العامة الثانية» (Tg2) نقلته وكالة «آكي» الإيطالية، اليوم السبت، جدد دي مايو التحذير من أنه «دون انتخابات هناك خطر عدم الاستقرار ومع عدم الاستقرار يزيد خطر الإرهاب وخطر الهجرة وتفاقمها».

- دي مايو يحذر من عدم إتمام الانتخابات الليبية: يعرض استقرار المنطقة للخطر

وسبق أن حذر دي مايو خلال اجتماع وزاري حول ليبيا مع نظيريه الفرنسي إيفان لودريان، والألماني هايكو ماس، في مدينة نيويورك الأميركية، حيث تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، من عدم إتمام الانتخابات الليبية، معتبرا أن ذلك «يعرض استقرار المنطقة للخطر».

وقال: «إنها انتخابات يريدها الشعب الليبي الذي يطالب بالحياة الطبيعية. إن عدم التصويت من شأنه أن يعرض استقرار المنطقة بأكملها للخطر وقد يفتح مرحلة جديدة من العنف، ويمكن أن تؤثر التأثيرات أيضًا على بلدنا والاتحاد الأوروبي بأكمله».