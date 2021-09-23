دي مايو يحذر من عدم إتمام الانتخابات الليبية: يعرض استقرار المنطقة للخطر

جانب من الاجتماع الوزاري حول ليبيا في نيويورك، 23 سبتمبر 2021. (صفحة وزير الخارجية الإيطالي)

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، عقده اجتماعا وزاريا حول ليبيا مع نظيريه الفرنسي إيفان لودريان، والألماني هايكو ماس في مدينة نيويورك الأميركية، حيث تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، محذرا من عدم إتمام الانتخابات الليبية «لأن ذلك يعرض استقرار المنطقة للخطر».

وقال دي مايو عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس: «دعونا نستمر في العمل للتأكد من أن المجتمع الدولي يدعم العملية السياسية الليبية، بما فيها من انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وهو أمر ضروري».

وأضاف: «إنها انتخابات يريدها الشعب الليبي الذي يطالب بالحياة الطبيعية. إن عدم التصويت من شأنه أن يعرض استقرار المنطقة بأكملها للخطر وقد يفتح مرحلة جديدة من العنف، ويمكن أن تؤثر التأثيرات أيضًا على بلدنا والاتحاد الأوروبي بأكمله».

وأشار إلى تشجيع روما الانتقال السياسي والتأكيد على إلحاح انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، مؤكدا أن «التزام المجتمع الدولي بأسره في هذا الصدد مطلوب».

المنقوش مع الوزراء المشاركين في الاجتماع الوزاري حول ليبيا في نيويورك، 23 سبتمبر 2021. (صفحة وزير الخارجية الإيطالي)

جانب من الاجتماع الوزاري حول ليبيا في نيويورك، 23 سبتمبر 2021. (صفحة وزير الخارجية الإيطالي)

جانب من الاجتماع الوزاري حول ليبيا في نيويورك، 23 سبتمبر 2021. (صفحة وزير الخارجية الإيطالي)