الدبيبة في غريان.. استكمال مشروعات وصرف رواتب وتخصيص مواقع عسكرية للبلدية

عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارة لغريان, 25 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، الإفراج عن رواتب ما يزيد على 4500 موظف بالخدمات الصحية في غريان، وتخصيص عدد من المواقع العسكرية للبلدية، وفق المقترح المقدم في يونيو الماضي.

كما قرر الدبيبة، خلال زيارته بلدية غريان اليوم، اعتماد منطقة التنمية المحلية دعمًا لمشروع اللامركزية، واعتماد المنطقة التجارية القضامة، والبدء في إجراءات التعاقد لطرق الهيرة جندوبة، القواسم ترهونة، غريان نالوت، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم.

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وزار الدبيبة، ظهر اليوم، غريان حيث كان في استقباله أعيان وحكماء المدينة، بالإضافة لعميد وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من المسؤولين والمعلمين والطلبة وممثلين عن شباب المدينة.

وخلال الزيارة، استعرض الدبيبة، المشروعات التي سيتم استكمالها، مؤكدًا أنه يعمل لزيارة كل المدن والقرى في ربوع ليبيا، كما عبر عن سعادته لوجوده في غريان عاصمة الجبل، وفق البيان.

وتابع أن هذه الزيارة تهدف «لملامسة الواقع، والوقوف على هموم المواطن»، وتفقد المشروعات المتوقفة وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وتحريك عجلة الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين.

وأشار إلى أن مشروع «عودة الحياة»، الذي أطلقته الحكومة، «يهدف لعودة الدماء للعروق»، وسيكون لغريان نصيب منه باستكمال عديد المشاريع المتوقفة، وبدء مشاريع جديدة أخرى في مجال الطرق والمواصلات، التي من شأنها تشجيع المواطنين للعمل والدفع بالقطاع الخاص للإنجاز، وكذلك إنشاء مركز شبابي بالمدينة ليجعلهم يبدعون في كافة المجالات.

وخلال الزيارة، استعرض مديرو الأجهزة التنفيذية، الذين رافقوا الدبيبة، خطة «عودة الحياة» وفتحوا باب النقاش مع مسؤولي المدينة وتدوين ملاحظاتهم بالخصوص.

وأجاب الدبيبة، بشكل مباشر عن عدد من الملاحظات والمشاركات، التي طرحها الحضور من مختلف الشرائح المجتمعية بالمدينة.

عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارة لغريان, 25 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

عبد الحميد الدبيبة، خلال زيارة لغريان, 25 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من زيارة عبد الحميد الدبيبة، لغريان, 25 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من زيارة عبد الحميد الدبيبة، لغريان, 25 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من زيارة عبد الحميد الدبيبة، لغريان, 25 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من زيارة عبد الحميد الدبيبة، لغريان, 25 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من زيارة عبد الحميد الدبيبة، لغريان, 25 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)