الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها إلى تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 سبتمبر 2021, 08:31 مساء
إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، استئناف رحلاتها بين المطارات الليبية والتونسية بدءا من بعد غد الأحد.

وقالت الخطوط الجوية الليبية في بيان اليوم، «يسرّنا .. الإعلان عن استئناف رحلاتنا الجوية ابتدأ من 26 سبتمبر2021».

وبحسب البيان، سيتم إطلاق رحلة يوميا (ذهابا وإيابا)، بين مطاري معيتيقة وقرطاج، ورحلتين أسبوعيا يومي الإثنين والخميس بين مطار بنغازي وقرطاج.

-الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا الخميس المقبل

وبين مطاري مصراتة وقرطاج، سيتم إطلاق رحلتين أسبوعاً يومي السبت والثلاثاء (ذهابا وإيابا)، وأخيرا بين مطاري معيتيقة وصفاقس سيطلق رحلتان أسبوعياً، يومي الإثنين والجمعة.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الخطوط التونسية استئناف رحلاتها انطلاقا من مطار قرطاج إلى مطاري معيتيقة وبنينة أمس الخميس.

وأشارت الشركة إلى أن الإجراء جاء تبعا لقرار الرئيس قيس سعيد إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا.

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