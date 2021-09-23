الدبيبة يخصص مليارين و250 مليون دينار لعلاوة الزوجة والأبناء
القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 05:29 مساء
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، قرارًا خصص بموجبه ملياري و250 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية لصرفها على علاوة الزوجة والأبناء، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021.
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