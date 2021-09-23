إطلاق وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي بعد توقيفه لأربع سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 01:22 صباحا
وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي (أرشيفية - الإنترنت)

أعلن الكاتب والمؤرخ الليبي شكري السنكي، إطلاق وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي، بعد أربع سنوات من توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية في بنغازي.

وقال شكري السنكي، عبر صفحته على موقع «فيسبوك» إن الوزير الأسبق عمر السنكي عاد الأربعاء إلى بيته، بعد أن ظلت العائلة لسنتين ونصف السنة تقريبًا لا تعرف شيئًا عن أسباب اعتقاله، ولا مكان احتجازه، ولا وضعه العام وحالته الصحية.

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- منظمات حقوقية ليبية تطالب بكشف مصير عمر السنكي

وفي نوفمبر 2017، ألقي القبض على عمر السنكي بعد أكثر من عامين ونصف العام، من إيقافه عن العمل من قبل رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، بعدما باشر مهامه كوزير لداخلية الحكومة الموقتة فى 14 أكتوبر 2014.

وعندما انقطعت أخباره، طالبت منظمات حقوقية ليبية بكشف مصيره، داعية الأجهزة المختصة إلى «ضرورة إحالته إِلى النيابة ليتولى القضاء أمره، أو الإفراج الفوري عنه وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط».

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