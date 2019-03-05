عائلة وزير الداخلية السابق عمر السنكي تجدد الدعوة لإطلاقه

وزير الداخلية السابق في الحكومة الموقتة، عمر السنكي. (أرشيفية: الإنترنت)

جددت عائلة وزير الداخلية السابق في الحكومة الموقتة، عمر السنكي دعوتها لإطلاقه، بعد 15 شهرًا من اعتقاله.

وتساءل نجله، وليد السنكي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، عن سبب عدم إطلاق والده حتى الآن، رغم أن العائلة وُعدت من قبل الجهات المعنية، بقرب الإفراج عنه.

وذكر وليد السنكي في تصريح سابق إلى «بوابة الوسط»، أنّ عائلته «تتابع ببالغ القلق والانشغال حادثة اعتقاله فِي مدينة بّنْغازي مِن قبل أجهزة أمنيّة منذ 13 نوفمبر 2017»، مضيفًا أنّها «لم تتمكن مِن معرفة سبب ومكان احتجازه وظروف محبسه ووضعه العام وحالته الصحـيّة، خصوصًا أنه محتاج إِلى رعايّة خاصّة».

وجاءت دعوة عائلة السنكي، بعد سويعات من إطلاق نائب رئيس المخابرات العامة عميد بلدية بنغازي الأسبق، اللواء أحمد العريبي، الذي جرى اعتقاله في 2 أكتوبر الماضي 2018 من منزله بمنطقة أرض لملوم في مدينة بنغازي.

وقالت سعاد العريبي في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» الثلاثاء إنّ اللواء العريبي وصل إلى منزله اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، مؤكدة أنه بصحة جيدة.

ونشرت العريبي صورة تجمع شقيقها والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الذي استقبله عقب إطلاقه.