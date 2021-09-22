وزير الاقتصاد يبحث مع سفير تونس الاستعدادات لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 04:37 مساء
وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد عجيلي, 21 سبتمبر 2021. (السفارة التونسية في طرابلس)

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد علي الحويج، مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد عجيلي، الاستعدادات لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، خلال الفترة المقبلة.

وتناول اللقاء، الذي عُقِد الثلاثاء، سبُل تعزيز التعاون الثنائي وتنشيط المبادلات التجارية، بالإضافة الى تشجيع الشركات والمؤسسات التونسية للعمل في السوق الليبية، «في إطار الشراكة والتعاون بين البلدين»، وفق بيان للسفارة التونسية في ليبيا اليوم.

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية الليبية، إعادة فتح منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس، واستئناف حركة التنقل بين البلدين.

وأشارت الوزارة إلى مراعاة الالتزام بالبروتوكول الصحي المتفق عليه لمجابهة جائحة فيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بالصور.. إعادة فتح معبر رأس إجدير الحدودي مع تونس
الكوني يبحث مع السفير التونسي تعزيز العلاقات الصحية والاقتصادية

وأول من أمس الإثنين، التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، سفير تونس لدى ليبيا، لمناقشة الاتفاق على استمرار تعزيز العلاقات الليبية - التونسية، بما يخدم مصلحة البلدين في عديد المجالات، «لا سيما الصحة والاقتصاد والتجارة».

وأشاد الكوني بـ«البرتوكول الصحي المعتمد من اللجنة الوزارية الليبية - التونسية أخيرًا، الذي تم بموجبه فتح المعابر، وعودة حركة الطيران بين البلدين، لتسهيل حركة المسافرين وتخفيف معاناة الشعبين»، حسب بيان للمجلس الرئاسي.

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