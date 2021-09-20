الكوني يبحث مع السفير التونسي تعزيز العلاقات الصحية والاقتصادية

الكوني في لقائه مع السفير التونسي أسعد عجيلي. (المجلس الرئاسي)

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الإثنين، سفير تونس لدى ليبيا، الأسعد عجيلي، لمناقشة الاتفاق على استمرار تعزيز العلاقات الليبية - التونسية، بما يخدم مصلحة البلدين في عديد المجالات، «لا سيما الصحة والاقتصاد والتجارة».

وأشاد الكوني بـ«البرتوكول الصحي المعتمد من اللجنة الوزارية الليبية التونسية أخيرًا، الذي تم بموجبه فتح المعابر، وعودة حركة الطيران بين البلدين، لتسهيل حركة المسافرين وتخفيف معاناة الشعبين»، حسب بيان للمجلس الرئاسي.

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وقال البيان إن الكوني أبلغ السفير بنقل تحياته للرئيس التونسي قيس سعيد «لشكره على كل ما أبداه تجاه ليبيا، من حسن تعامل خلال الفترة الماضية». وأضاف: «تونس هي توأم لليبيا، ويجب العمل على تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين».

الكوني في لقائه مع السفير التونسي أسعد عجيلي. (المجلس الرئاسي)