«النهر الصناعي»: عودة المياه إلى مناطق قمينس والمقرون والخضراء

جانب من أعمال صيانة المسار الشرقي للنهر الصناعي، 17 أغسطس 2021. (صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن جهاز تشغيل وإدارة النهر الصناعي عودة الإمداد المائي إلى المناطق الواقعة على مسار «أجدابيا - سلوق» وهي قمينس، والمقرون، والخضراء.

جاء ذلك بعد نجاح إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة «السرير - سرت / تازربو - بنغازي» في السيطرة على التسرب من صمام التفريغ للمحطة «150+40» الواقع قرب مدينة الزويتينة، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن أعمال الصيانة بالصمام تسير بشكل جيد، ولا حاجة لقطع المياه عن المناطق سالفة الذكر، موجهًا الشكر لفرق الدعم والصيانة على مجهوداتها من أجل توفير الإمداد المائي للمواطنين كافة.

وأكد الجهاز ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال كل من يعتدي على مكونات النهر الصناعي، «ويتسبب في تعطيش المواطنين وهدر المياه من أجل مصلحته الخاصة».

ويوم الإثنين الماضي، أعلن الجهاز وقوع التسرب نتيجة التعديات، ولأن المحطة تعمل تحت ضغوط عالية، اضطر الجهاز إلى قطع الإمداد عن المناطق بين شرق أجدابيا وسلوق، حتى يمكن إجراء الصيانة، منبهًا إلى أن الواقعة أدت إلى هدر كمية لا تقل عن 300 ألف متر مكعب من المياه.