«النهر الصناعي»: قطع المياه عن قمينس والمقرون والخضراء غدا لإجراء صيانة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 سبتمبر 2021, 01:29 مساء
جانب من مرافق منظومة النهر الصناعي. (أرشيفية: صفحة جهاز النهر الصناعي)

أعلن جهاز تشغيل وإدارة النهر الصناعي وقف الإمداد المائي عن المناطق الواقعة بين شرق أجدابيا وسلوق «قمينس، والمقرون، والخضراء»، غدا الثلاثاء، لإجراء أعمال صيانة.

وتستهدف الأعمال صمام التفريغ للمحطة «150+40» الواقع قرب مدينة الزويتينة، والذي شهد تسرب كميات كبيرة من المياه بسبب إنشاء مواطنين توصيلات غير شرعية، مما تسبب في إخفاق عمله، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن المحطة تعمل تحت ضغوط عالية ولذا «يستحيل إجراء الصيانة دون إيقاف الإمداد» عن المناطق سالفة الذكر.

وأضاف أن الصيانة تستلزم تفريغ المسار من المياه، وهدر كمية لا تقل عن 300 ألف متر مكعب من المياه، «وهذا نتيجة التعدي».

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