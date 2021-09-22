«مكافحة الأمراض»: 985 إصابة جديدة بـ«كورونا» و27 حالة وفاة

إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

سجلت ليبيا 985 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 1424 مصابًا، في حين تُوفي 27 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 18.4% من إجمالي 530 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4355 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 334 ألفًا و49 حالة، منها 78 ألفًا و738 نشطة، و250 ألفًا و751 متعافيًا، و4560 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.