«مكافحة الأمراض»: 985 إصابة جديدة بـ«كورونا» و27 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 11:57 صباحا
إجراء اختبارات الكشف عن «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: المركز)

سجلت ليبيا 985 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 1424 مصابًا، في حين تُوفي 27 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 18.4% من إجمالي 530 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4355 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 334 ألفًا و49 حالة، منها 78 ألفًا و738 نشطة، و250 ألفًا و751 متعافيًا، و4560 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير مغربي: 8 حكام دون المصريين والليبيين في كأس العالم بقطر 2022
رياضة محلية
«طالبان» تطلب إلقاء كلمة أفغانستان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
دولى
«طلائع الجيش» بطلا للسوبر المصري للمرة الأولى في التاريخ على حساب «الأهلي»
رياضة عالمية
اللافي يدعو إلى تنظيم ملتقى شبابي كبير خلال شهر أكتوبر
ليبيا
حكومة الدبيبة «دون ثقة»: إشكالات دستورية وقانونية.. وتساؤلات حول مصير الانتخابات
ليبيا
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي
رياضة عالمية
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي
رياضة عالمية
أسعد زهيو: الحكومة متخبطة وسحب الثقة «سيرمي بالانتخابات على الرف»
ليبيا
وكيلة الخارجية الأميركية: الاجتماع مع المنقوش حول الانتخابات وسحب القوات ...
ليبيا
دبلوماسي إيطالي عن «أزمة الغوصات»: على أوروبا تولي مسؤولية استقرار منطقة المتوسط...
دولى
الحكومة السودانية: تصفية آخر جيوب الانقلاب.. والقبض على قادته من عسكريين ومدنيين
عربى
هون تعلن برنامج مهرجانها السياحي في نسخته الفضية
ثقافة وفن
ظاهرة غريبة تطارد أتلتيكو مدريد قبل مواجهة خيتافي في «الليغا»
رياضة عالمية
رجل يحاول تهريب 213 فرس بحر
علوم وتكنولوجيا
بوغدانوف: روسيا والسودان تجريان محادثات بشأن قاعدة بحرية على البحر الأحمر
دولى
رسميا.. تحديد موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بليحق يعلن تشكيل لجنتين للتحقيق مع الحكومة ودراسة قانون انتخاب مجلس النواب
ليبيا
«طالبان» تطرد النساء الأفغانيات العاملات بوزارة الخارجية
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التشخيص المبكر.. كلمة السر في مواجهة ألزهايمر