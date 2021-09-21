إبراهيم كرنفودة: 78 نائبا صوتوا بسحب الثقة من الحكومة والجلسة خالفت اللائحة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 04:59 مساء
النائب إبراهيم كرنفودة, (الإنترنت)

قال النائب إبراهيم كرنفودة، إن سحب ثقة مجلس النواب، من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مخالف للائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح كرنفودة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن لائحة المجلس الداخلية «تشترط أن يكون التصويت سريًّا وليس برفع الأيدي، إلى جانب أن عدد النواب الذين وافقوا على سحب الثقة هم 78 نائبًا».

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بأغلبية أصوات 89 من أصل 113 نائبًا حضروا جلسة، اليوم.

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بليحق: «النواب» يسحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائبًا
بليحق: حكومة الوحدة مستمرة لتصريف الأعمال

وتنص المادة 140 من لائحة مجلس النواب على أن يجري التصويت على الثقة بطريق الاقتراع السري، ويكون الجواب بإحدى كلمات «ثقة أو لا ثقة أو ممتنع»، وفي كل الأحوال لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الغالبية المشترطة.

لكن بليحق أكد أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كـ«حكومة تصريف أعمال».

وتنص المادة السادسة من التعديل السابع للإعلان الدستوري، على أن تصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية 120 عضوًا على الأقل، فيما يتعلق بسحب الثقة من الحكومة.

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