الولايات المتحدة تؤكد أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها أواخر ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 12:29 مساء
جانب من لقاء نجلاء المنقوش، مع مسؤولي الخارجية الأميركية, 20 سبتمبر 2021. (وزارة الخارجية الليبية)

أكدت الولايات المتحدة الأميركية، أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في موعدها المحدد (24 ديسمبر المقبل)، وفقًا لمقررات مؤتمر برلين.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، الإثنين، في نيويورك، مع وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، والوكيل المساعد لشؤون الشرق الأدنى بيل لمبرت، وكبير المستشارين بالخارجية الأميركية دينا شاروخي، وفق بيان وزارة الخارجية الليبية، أمس.

فيما حضر اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كل من مدير إدارة شؤون الأميركيتين بالخارجية الليبيةعبدالرحمن القناص، والسكرتير الأول بإدارة المنظمات الدولية ضياء الحطماني .

الدبيبة يطرح 4 عناوين لمبادرة استقرار ليبيا: الأمن والعملية القانونية والمصالحة والاستقرار الاقتصادي
المنقوش تبحث مع وزير خارجية سلوفينيا تعزيز التعاون الاقتصادي

وتناول اللقاء الذي جرى بمقر البعثة الليبية، مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والعلاقات الثنائية وسُبل تطوير آفاق التعاون بين البلدين «الصديقين»، وعددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب البيان، أعرب الجانب الأميركي، خلال اللقاء، عن حرص الولايات المتحدة على أمن واستقرار ليبيا، والدعم الأميركي لمبادرة استقرار ليبيا التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في يونيو الماضي، والمؤتمر الدولي الذي سيُعقد لبحث هذه المبادرة في 21 أكتوبر المقبل .

وفي 23 يونيو الماضي، طرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، أربعة عناوين لمبادرة استقرار ليبيا، خلال كلمته في مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا.

وقال الدبيبة، إن العنوان الأول هو الأمن ويندرج تحته وضع خطة لتأمين الانتخابات المقبلة، وملف توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، وأيضًا التعامل مع المرتزقة والقوات الأجنبية والإرهابيين، أما العنوان الثاني فيخص العملية القانونية للانتخابات.

وتناول الدبيبة في العنوان الثالث ملف المصالحة الوطنية، مشيرًا إلى جهود المجلس الرئاسي في هذا السياق، ومؤكدًا ضرورة عودة النازحين والمهجرين وجبر خواطرهم والسماح لهم بالمشاركة السياسية، فيما تمحور العنوان الرابع والأخير حول الاستقرار الاقتصادي والخدمات المقدمة للشعب الليبي؛ إذ أوضح أن حكومة الوحدة تركز على المشروعات التنموية العاجلة، والتوزيع العادل للموارد على جميع المناطق.

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