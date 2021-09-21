حالة الطقس المتوقعة (الثلاثاء 21 سبتمبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 10:43 صباحا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه لا تغير في حالة الطقس على غالب المناطق، اليوم الثلاثاء، خصوصا غرب البلاد.

وتوقعت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي الخميس المقبل.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليلة وصباح الغد على مصراتة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط فترة المساء على غالب المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و40 درجة مئوية، وتسجل تراجعا الخميس المقبل على بعض المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر يوم الخميس، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل تراجعا تدريجيا بداية من مساء الغد على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق؛ ما قد يتسبب فى إثارة للأتربة والرمال أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوغدانوف: روسيا والسودان تجريان محادثات بشأن قاعدة بحرية على البحر الأحمر
دولى
رسميا.. تحديد موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بليحق يعلن تشكيل لجنتين للتحقيق مع الحكومة ودراسة قانون انتخاب مجلس النواب
ليبيا
«طالبان» تطرد النساء الأفغانيات العاملات بوزارة الخارجية
دولى
غسان سلامة: بعض أفراد الطبقة الحاكمة لا يريدون إتمام الانتخابات
ليبيا
الأسطورة بيليه يتحدث إلى محبيه بعد العودة مجددا للعناية المركزة
رياضة عالمية
ليلة اهتزاز عرش ميسي في حديقة الأمراء
رياضة عالمية
د. عوض القويري لـ«بوابة الوسط»: نقص هذه الأدوية ينبئ بكارثة صحية في ليبيا
طب وصحة
لقاح «فايزر» آمن للأطفال بين سن 5 و11 عاما
دولى
سيطرة أهلاوية برباعية تمنح أبناء طرابلس بطاقة التأهل في «الكونفدرالية» لملاقاة ...
رياضة محلية
ماكرون يطلب باسم فرنسا «الصفح» من الحركيين الجزائريين
عربى
الحزب الحاكم في روسيا يعلن فوزه بأغلبية الثلثين في الانتخابات التشريعية
دولى
الاتحاد يقطع تذكرة مواجهة الترجي التونسي رسميًا في دوري أبطال أفريقيا بعد عبور ...
رياضة محلية
«فرانس برس»: هل غيرت مديرة صندوق النقد الدولي تقريرها لصالح الصين؟
دولى
وفاة المسرحي الليبي علي ناصر محمد
ثقافة وفن
وزير العمل: وقعنا في القاهرة اتفاقات وعقودا بـ19 مليار دينار
ليبيا
نيويورك: قادة 100 دولة يحضرون الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم الوباء
دولى
«لقاء ودي» يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤولا إماراتيا رفيعا بالبحر الأحمر
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هؤلاء لا يصابون بفيروس «كورونا»