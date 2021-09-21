حالة الطقس المتوقعة (الثلاثاء 21 سبتمبر 2021)

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه لا تغير في حالة الطقس على غالب المناطق، اليوم الثلاثاء، خصوصا غرب البلاد.

وتوقعت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي الخميس المقبل.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليلة وصباح الغد على مصراتة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط فترة المساء على غالب المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و40 درجة مئوية، وتسجل تراجعا الخميس المقبل على بعض المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر يوم الخميس، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل تراجعا تدريجيا بداية من مساء الغد على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق؛ ما قد يتسبب فى إثارة للأتربة والرمال أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.