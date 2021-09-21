المجلس الرئاسي يسلم المكافآت التشجيعية للمنتخب الوطني لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021, 01:18 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي يستقبل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بعد الفوز على أنغولا. 8 سبتمبر. (المركز الإعلامي)

قدم المجلس الرئاسي المكافآت التشجيعية المخصصة للفريق الوطني لكرة القدم، دعماً وتحفيزاً لكل لاعبي المنتخب، لخوض الاستحقاقات القادمة، خاصة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وفق بيان نشره صفحته المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

وسلم نائب رئيس ديوان المجلس الرئاسي، نصر الكيلاني، الصك المالي المخصص لتحفيز المنتخب، للنائب الأول لرئيس الاتحاد الليبي لكرة، خميس آدم.

وعبر النائب الأول لرئيس الاتحاد، عن «شكره العميق للمجلس الرئاسي على المبادرة التشجيعية لأعضاء الفريق الوطني»، مؤكداً أن «الاستقبال الذي حظي به المنتخب، ترك أثراً طيباً في نفوس الرياضيين واتحاد الكرة، وسيكون حافزاً لهم للبذل والعطاء، لرفع راية الوطن عالياً، في كافة المحافل الرياضية».

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وكان رئيس المجلس الرئاسي، قد استقبل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، مطلع الشهر الجاري، فور وصولها من أنجولا بعد تحقيق فوزين مهمين على الجابون وأنجولا توالياً، في مستهل التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إقامة مباراة مصر ضد ليبيا، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في القاهرة يوم 8 أكتوبر المقبل. كما قرر إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في مدينة بنغازي يوم 11 من شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن المنتخب الليبي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، يليه المنتخب المصري برصيد أربع نقاط، ثم الغابون بنقطة وحيدة وأنغولا دون نقاط.

نائب رئيس ديوان المجلس الرئاسي نصر الكيلاني سلم الصك المالي المخصص لتحفيز المنتخب للنائب الأول لرئيس الاتحاد الليبي لكرة خميس آدم. (المجلس الرئاسي)
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