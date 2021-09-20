افتتاح وحدة غسيل الكلى في مستشفى الشويرف

جانب من الاحتفال بافتتاح قسم غسيل الكلى في مستشفى الشويرف، 19 سبتمبر 2021، (الصحة)

أعلنت وزارة الصحة افتتاح وحدة غسيل الكلى في مستشفى الشويرف القروي، بما يسهم في تخفيف معاناة مرضى الكلى بالمنطقة.

وأشارت الوزارة إلى تكليف نخبة من الأطباء للإشرف على عمل الوحدة ومتابعتها، في مقدمتهم مدير مركز بنغازي للكلى للإشراف حسن الفسي، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

اقرأ أيضا: «الصحة» تبحث الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية

وحضر حفل الافتتاح، الذي جرى صباح أمس الأحد، عدد من الشخصيات العامة ببلدية الشويرف، بمشاركة عضو ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية صلاح ليديرع.