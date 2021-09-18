الكوني ينعي بوتفليقة: نموذج لحكمة القيادة مثل بورقيبة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 12:25 مساء
الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة. (أرشيفية: الإنترنت)

رثى نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، السبت، الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي تُوفيّ مساء الجمعة. 

وقال الكوني، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رحل بوتفليقة في صمت، تاركًا لبلاده إرثًا من اللحمة الوطنية والوئام. وقد أخرج الجزائر من عثرتها، وأودعها للمجد بعد عشر عجاف من التيه والتمزق».

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وأضاف: «كان نموذجًا لحكمة القيادة أمام القلاقل، مثل بورقيبة. وكان مثله جديرًا بأن يكون الرمز بإطلاق لولا تشبثه بالسلطة، تعازينا للجزائر لأنفسنا».

وتولى بوتفليقة، رئاسة الجزائر سنة 1999، ليكون الرئيس السابع للبلاد بعد استقلالها عن فرنسا العام 1962، كما أنه أطول رئيس جزائري استمرارًا في الحكم، بعدما بقي حتى العام 2019 عندما استقال على إثر احتجاجات شعبية في البلاد.

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