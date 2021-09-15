واشنطن تدعو الليبيين إلى اغتنام «أفضل فرصة خلال عقد» لإنهاء النزاع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 11:33 مساء
المشري خلال استقباله شوليت ونورلاند. 15 سبتمبر 2021، (مجلس الدولة)

دعا مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت خلال زيارته طرابلس، الأربعاء، القادة الليبيين إلى اغتنام «أفضل فرصة خلال عقد» لإنهاء النزاع بتنظيم الانتخابات المقررة في ديسمبر.

وقال شوليت، خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، إن ليبيا لديها الآن «أفضل فرصة خلال عقد لإنهاء النزاع والنهوض بالاقتصاد وإرساء أسس مجتمع ديمقراطي مستقر»، مشددًا على أن «الولايات المتحدة ستواصل دعم هذا المسار».

- شوليت يعرب عن دعم الولايات المتحدة لعمل المجلس الرئاسي نحو المصالحة
- شوليت: مفوضية الانتخابات جاهزة من الناحية الفنية لانتخابات 24 ديسمبر
- شوليت: أكدت للدبيبة دعم أميركا لحكومة الوحدة في التحضير لانتخابات ديسمبر

تطوير المقترح بدلاً من رفضه
وحثّ شوليت على ضرورة استكمال الإطار القانوني للبدء في الحملة للانتخابات، متابعًا: «نطلب شيئًا واحدًا فقط من القادة الليبيين: أن يساهموا بشكل بنّاء في ما هو مقترح بدلا من رفضه وعدم تقديم أي شيء في المقابل. (...) إنها لحظة مهمة ويجب على القادة الليبيين اغتنامها».

والتقى شوليت أولا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قبل لقائه نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، ومدير المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

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