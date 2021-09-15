أمير قطر يؤكد للمنفي دعم وحدة واستقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 01:02 مساء
لقاء المنفي وأمير قطر، 15 سبتمبر 2021، (نديب قطر)

أكد أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، دعم بلاده المتواصل لوحدة ليبيا واستقرارها.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وذلك بعد إجراء مراسم استقبال رسمية له، صباح اليوم الأربعاء، حسب بيان وكالة الأنباء القطرية.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حيال عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في ليبيا.

المنفي يؤكد حرصه على توطيد العلاقات بين ليبيا وقطر
من جانبه، أكد المنفي عمق العلاقات بين الشعبين الليبي والقطري، وحرصه على  توطيد العلاقات بين البلدين، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وشدد على أن زيارته الدوحة يأتي في إطار رسم استراتيجية جديدة للعلاقات بين البلدين، مبنية على الشراكة الحقيقية والمصالح المشتركة للشعبين.

ووصل المنفي إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء أمس الثلاثاء، رفقة وفد رسمي؛ تلبيةً لدعوة رسمية تلقاها من أمير قطر.

أمير قطر لدى استقباله المنفي.
جانب من مراسم استقبال المنفي في الدوحة.
جانب من مراسم استقبال المنفي في الدوحة.
جانب من مراسم استقبال المنفي في الدوحة.
جانب من مراسم استقبال المنفي في الدوحة.
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