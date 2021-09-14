المنفي يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لدى وصوله مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة القطرية الدوحة (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي)

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والوفد المرافق له، مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة القطرية الدوحة، تلبية للدعوة الرسمية، التي تلقاها من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي على «فيسبوك».

- «قنا»: المنفي يلتقي أمير قطر الأربعاء

وأمس الإثنين قالت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل المنفي «بعد غد الأربعاء، بالديوان الأميري لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لدى وصوله مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة القطرية الدوحة (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي)

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لدى وصوله مساء اليوم الثلاثاء، العاصمة القطرية الدوحة (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي)