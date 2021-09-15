اللافي يناقش في روما اتفاقية لتبادل المحكومين وقضايا شركات إيطالية ضد ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 12:27 صباحا
نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، يلتقي وزيرة العدل الإيطالية مارتا كارتابيا، الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة روما، وزيرة العدل الإيطالية، مارتا كارتابيا، بحضور سفير ليبيا لدى إيطاليا، عمر الترهوني، والمستشار السياسي بالمجلس الرئاسي السيد محمد سيالة، ومستشار شؤون الأمن والدفاع أحمد محارب.

وناقش الاجتماع، وفق بيان للمجلس الرئاسي على«فيسبوك»، «اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، التي تمت مراجعتها خلال المدة الماضية من قبل اللجان المختصة، تمهيدًا للتوقيع عليها من قبل وزيري العدل في البلدين». وتنص الاتفاقية على تبادل المحكومين، الأمر الذي سيساعد الليبيين الذين يقضون عقوبات في إيطاليا باستكمال مدة العقوبة في ليبيا.

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كما تطرق الاجتماع لـ«مناقشة القضايا المرفوعة، من قبل شركات إيطالية على الدولة الليبية، وأحكام الحجوزات»، وفي هذا الإطار «طالب اللافي، وزيرة العدل بالنظر إليها سياسيًّا من خلال الاتفاقات الموقعة بين البلدين»، وفق البيان.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أهمية تكثيف التعاون بين البلدين، مشيدًا «بدور إيطاليا في دعم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا».

من جهتها، قدمت كارتابيا، في الاجتماع، «نبذة عن تجربة إيطاليا في ملف المصالحة والعدالة الانتقالية، وانتقالها من ديكتاتورية الحزب الفاشستي لنظام الجمهورية، واستفتاء الشعب الإيطالي في العودة للمملكة، أو التقدم للجمهورية».

نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، يلتقي وزيرة العدل الإيطالية مارتا كارتابيا، الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 (صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك)
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