دي مايو يؤكد أهمية اتباع «نهج شمولي» لإجراء الانتخابات في موعدها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 08:53 مساء
وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، 14 سبتمبر 2021، (وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء)

استقبل وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية، في قصر «فارنيزينا»، وفقًا لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن «الوزير أكد من جديد دعم إيطاليا الثابت لتحقيق الاستقرار في البلاد، وكرر عزمها على التعاون مع السلطة الموقتة، ومع جميع مفاصل الدولة الليبية لدعم المراحل المقبلة من العملية السياسية».

نهج شمولي لإجراء الانتخابات
وذكر البيان أن «رئيس الدبلوماسية الإيطالية شدد على أهمية ضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، من أجل تأكيد وجود احتمال دائم لتحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا». ومن هذا المنظور، «أكد دي مايو أهمية اتباع نهج شمولي، وبناء جميع المؤسسات الليبية لتحديد إطار تشريعي ودستوري مشترك لإجراء الانتخابات».

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دعم المصالحة الوطنية
وأشارت المذكرة إلى أن «دي مايو أكد بعد ذلك الالتزام الإيطالي بدعم عملية المصالحة الليبية الداخلية، بما في ذلك في فزان»، معربًا عن «تقديره للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي في هذا المجال، وفي الوقت نفسه أكد التزام إيطاليا بتحقيق الاستقرار في جنوب البلاد».

انسحاب المقاتلين الأجانب
كما سلط وزير الخارجية الضوء على «فرصة الحفاظ على النتائج المهمة التي تحققت حتى الآن في مجال الأمن من قبل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مذكرًا بضرورة تحقيق التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بدءًا من انسحاب جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد».

إعادة إطلاق الشراكة الإيطالية - الليبية
ولفت البيان إلى أنه «في هذا السياق، تم تسليط الضوء على أهمية تنسيق المبادرات المخصصة لقضية الأمن، وأن تشاطرها جميع الجهات الليبية الفاعلة، وترسخها في عملية برلين». أما على الصعيد الثنائي، فقد «أكد الوزير الإرادة الإيطالية لتعزيز مسار إعادة إطلاق الشراكة الإيطالية - الليبية».

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