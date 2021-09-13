بليحق يعلن تعليق جلسة مجلس النواب إلى الأسبوع المقبل

الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (مجلس النواب)

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، مساء اليوم الإثنين، أن المجلس علق جلسته إلى الأسبوع المقبل، وذلك خلافًا لما أعلنه النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري بشأن الجلسة.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم بمقره في مدينة طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح وبحضور نائبه الأول فوزي النويري والنائب الثاني احميد حومة.

وقال بليحق، في تصريح نشره موقع مجلس النواب، «إن جلسة اليوم خصِّصت لمناقشة ما ورد من إجابات وردود من قبل الحكومة حول بنود الاستجواب التي وردت في جلسة الأسبوع الماضي».

- تعليق جلسة «النواب» إلى الغد لمناقشة قانون الانتخابات التشريعية

وأشار إلى أنه «تم في جلسة اليوم أيضًا إعلان تقدم 45 نائبًا بطلب سحب الثقة من الحكومة، ووفقًا للمادة 194 من القانون رقم (4) لسنة 2014 فإنه يتم النظر في هذا الطلب بعد مرور 8 أيام، وبذلك علقت الجلسة للأسبوع المقبل».

كان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، أعلن في نهاية جلسة اليوم تعليقها إلى غد الثلاثاء، منوهًا إلى أنها ستشهد مناقشة قانون الانتخابات التشريعية.

جلسة مجلس النواب، 13 سبتمبر 2021، (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب، 13 سبتمبر 2021، (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب، 13 سبتمبر 2021، (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب، 13 سبتمبر 2021، (مجلس النواب)