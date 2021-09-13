بلديات بنغازي الكبرى تستغرب مساءلة الحكومة على قرار نقل الاختصاصات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 03:42 مساء
عمداء بلديات بنغازي الكُبرى خلال إلقاء بيان دعم قرارات نقل الاختصاصات للبلديات الصادرة عن الحكومة، 13 سبتمبر 2021. (لقطة مثبتة)

أعلنت بلديات بنغازي الكبرى دعم «قرارات نقل الاختصاصات إلى البلديات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية، معبرة عن استغرابها من «مُساءلة الحكومة عن صدور هذه القرارات التي تهدف إلى إلغاء المركزية ونقل هذه الاختصاصات إلى السُلطات المحلية في البلديات باعتبارها هي الجهات المعنية وفقًا لقانون نظام الإدارة المحلية».

وقال البيان الذي يحمل توقيع بلديات بنغازي، وسلوق، وقمينس، والأبيار، وتوكرة، والمليطانية، إن هذه البلديات «تُثمن فيها عاليًا بلديات بنغازي الكُبرى القرارات المُتخذة من الحكومة والوزارة بشأن نقل الاختصاصات إلى البلديات وتَعتبر فيه أنَ هذه القرارات قد أنصفت البلديات وفَعلت قانون نظام الإدارة المحلية رقم (59 لسنة 2012).

وأشارت إلى أنها «تشد على أيدي حكومة الوحدة الوطنية وتُعرب عن ارتياحها لما صدر من قرارات فيما يتعلق بنقل الاختصاصات وتفعيل الإيرادات المحلية وتُحيي جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الحكم المحلي بهذا الشأن».

وفي السياق نفسه، كان موقف المجلس البلدي مصراتة يوم الأحد، الذي عبر عن تحفظه واستغرابه من الاعتراضات التي شهدتها جلسة مساءلة حكومة الوحدة الوطنية في مجلس النواب على قرارات حكومة الوحدة الوطنية بشأن نقل الاختصاصات للبلديات.

وأشار بيان صادر عن المجلس، إلى دعم «ما صدر عن حكومة الوحدة الوطنية من قرارات تصب في صالح البلديات على كامل التراب الليبي، وبما يضمن الرقي بالخدمات المقدمة للمواطنين».

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